Граждане Франции и Германии желают значительно уменьшить военную помощь Киеву. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Politico. 46 % немцев уверены, что Берлину необходимо свернуть поддержку. Солидарность с ними выражают почти 40 % опрошенных французов.

А вот в Великобритании, США и Канаде население склоняется к продолжению и даже увеличению спонсирования Киева. Например, за высказался 31 % британцев, против новых военных поставок - 24 %; в Соединенных Штатах 36 % против тех же 24 %. В Канаде против поддержки Украины выступают 22 % респондентов, в то время как 35 % ее поддерживают.