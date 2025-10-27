Politico: Берлин планирует потратить на закупки военной техники 377 млрд евро в 2026 году

Германия пополняет военные склады. Берлин планирует направить на закупки военной техники 377 млрд евро, начиная с 2026 года. Об этом сообщает Politico со ссылкой на служебный документ.



В нем указан обширный список закупок для наземных, воздушных, морских, космических подразделений и кибервойск. Еще одна статья расходов - беспилотники и спутниковые программы.



Бундесвер также намерен получить от США 400 крылатых ракет "Томагавк", 3 пусковые установки "Тайфун" и 4 патрульных самолета.