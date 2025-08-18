3.71 BYN
Politico: чиновники в США недовольны нежеланием Киева признать за Россией контроль над Донбассом
Американские официальные лица выражают разочарование позицией Киева, который отказывается признать российскую юрисдикцию над всей территорией Донбасса, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Politico.
Американский госсекретарь Марко Рубио 17 августа заявил, что США обсуждают с Россией территориальные границы Украины, возможные гарантии безопасности и сотрудничество Киева с военными альянсами, но не поддерживают передачу всего Донбасса под контроль Москвы.
"Американские чиновники, согласно сообщениям, недовольны тем, что Украина не желает... (признать за Россией контроль над всем Донабассом - ред.)... Американское правительство видит в "уступке Донбасса" "сильную карту", которое оно смогло выиграть для Украины, и думает, что Украина должна согласиться на территориальные уступки, "поскольку она все равно их (территории - ред.) потеряет", - говорится в сообщении издания.