Politico: чиновники в США недовольны нежеланием Киева признать за Россией контроль над Донбассом

Американский госсекретарь Марко Рубио 17 августа заявил, что США обсуждают с Россией территориальные границы Украины, возможные гарантии безопасности и сотрудничество Киева с военными альянсами, но не поддерживают передачу всего Донбасса под контроль Москвы.

"Американские чиновники, согласно сообщениям, недовольны тем, что Украина не желает... (признать за Россией контроль над всем Донабассом - ред.)... Американское правительство видит в "уступке Донбасса" "сильную карту", которое оно смогло выиграть для Украины, и думает, что Украина должна согласиться на территориальные уступки, "поскольку она все равно их (территории - ред.) потеряет", - говорится в сообщении издания.