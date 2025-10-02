Politico: саммит в Копенгагене не принес конкретных результатов

Напускное единство вновь трещит по швам. Как сообщает Politico, неформальный саммит ЕС в Копенгагене явно продемонстрировал, что европейские лидеры не способны решать проблемы, а лишь надувать щеки, делая обеспокоенный вид.

Переговоры не принесли ни одного конкретного решения. Среди тем идея "стены дронов", использование 140 млрд евро замороженных российских активов для помощи Украине и изменение правил ЕС, чтобы Киев мог подать заявку на членство в обход Венгрии. Но в итоге - ноль прогресса.

Встреча 2 октября также не отличилась сенсациями. Европейцы продолжили запугивать друг друга российской угрозой и верещать о том, что на Украине Москва не остановится.

Подобная риторика говорит лишь об одном: брюссельские ястребы не намерены останавливать свои военные амбиции.

Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, европейские элиты делают все, чтобы развязать войну: "Копенгаген, день второй. Ситуация серьезная - на столе лежат откровенно провоенные предложения, они хотят передать Украине фонды ЕС. Они пытаются ускорить вступление Украины, используя всевозможные юридические ухищрения. Они хотят финансировать поставки оружия. Все эти предложения ясно показывают, что брюссельцы хотят начать войну".

твит Виктора Орбана news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/14757ae0-c69e-49be-9501-ecc39c0a6101/conversions/296377e1-f139-406a-84ec-500c3295dd6d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/14757ae0-c69e-49be-9501-ecc39c0a6101/conversions/296377e1-f139-406a-84ec-500c3295dd6d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/14757ae0-c69e-49be-9501-ecc39c0a6101/conversions/296377e1-f139-406a-84ec-500c3295dd6d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/14757ae0-c69e-49be-9501-ecc39c0a6101/conversions/296377e1-f139-406a-84ec-500c3295dd6d-xl-___webp_1920.webp 1920w