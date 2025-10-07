Премьеры в Пятой республике явление приходящее и все чаще - уходящее. За неполные два года в кресле главы правительства сидели уже 5 политиков. На фоне серьезного кризиса внутриполитической системы страны крайний из них продержался менее месяца. Сам Себастьен Лекорню заявил, что его уход с поста был вызван невозможностью найти компромисс между поляризованными политическими партиями страны.

Президент Франции в замешательстве - на фоне отставки своего близкого соратника или, как еще его называют французские СМИ, "любимчика" Брижит Макрон отправился на прогулку по набережным Сены, блуждал в одиночестве несколько часов.

В состоянии политической и экономической неопределенности находится вся Франция. Париж критикуют за излишнюю сосредоточенность на внешней политике. А рейтинг одобрения самого Эммануэля Макрона не выше 10 %. Вопрос, кто станет новым премьером, уступает по популярности вопросу, что будет с самим Макроном. Французская оппозиция требует отправить президента в отставку.

Джон Лестер, эксперт Associated Press:

"Следующий шаг в этой политической драме пока неясен, но на Макрона оказывается все большее давление с целью заставить его снова распустить парламент. Это может привести к тому, что к власти придет партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен, что позволит ей сформировать следующее правительство. Но новые выборы могут привести к очередному "подвешенному" парламенту и еще большей нестабильности".

Джон Лестер, эксперт Associated Press

Марин Ле Пен, глава партии "Национальное объединение" (Франция):

"Я призываю Макрона распустить Национальное собрание, ибо мы пришли к концу пути. Нет никакого решения, и завтра оно не появится. Следовательно, единственное мудрое решение в этих обстоятельствах, предусмотренное конституцией Пятой республики, - это вернуться к урнам для голосования и позволить французам определить направление для страны".

Марин Ле Пен, глава партии "Национальное объединение" (Франция)

Политическая нестабильность встревожила финансовые рынки. Акции ведущих банков упали более чем на 4 %. Рекордный для Франции госдолг уже превышает 3 трлн евро, а дефицит бюджета оценивается в 44 млрд.

Politico бьет тревогу: ситуация во Франции на фоне перестановок в правительстве может привести к ослаблению ЕС и ухудшению экономической ситуации в еврозоне.

Павел Фельдман, профессор Академии труда и социальных отношений (Россия):

"Пока еще у оппозиции недостаточно политических ресурсов для того, чтобы отправлять людей уровня Урсулы фон дер Ляйен или Макрона в отставку. Этот момент придет обязательно, с учетом того, куда они двигают Европу, но не сегодня и не завтра, скорее всего, послезавтра. С того пути, который избрала для себя нынешняя политическая элита Евросоюза, нет уже никакого другого выхода, кроме как в направлении конфронтации. Они не откажутся от идеи русофобии, белорусофобии, от идеи нагнетания истерии вокруг нашего общего цивилизационного с Беларусью пространства, от идеи о том, что мы якобы готовимся на них напасть и хотим развернуть агрессивную войну то ли против Варшавы, то ли против Берлина. С этого пути уже уйти европейским элитам не удастся".

Павел Фельдман, профессор Академии труда и социальных отношений (Россия)