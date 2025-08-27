Politico: США сильно отстают от РФ и Украины в разработке БПЛА

Американские военные отстают от российских и украинских коллег в вопросах разработки и применения беспилотников, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Politico.

"Американские военные не близки к разработке, а тем более к развертыванию, невообразимого арсенала современных беспилотников, освоенных украинцами и россиянами", - говорится в материале издания.

Газета отмечает, что речь идет, в частности, о БПЛА-камикадзе, наземных БПЛА, а также более крупных БПЛА, способных перебрасывать более мелкие дроны за линию фронта.

"Мы очень, очень отстаем", - заявила изданию директор оборонной программы аналитического Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон.

По ее словам, проблема с принятием дронов на вооружение заключается в том, что у США нет дешевых или качественных вариантов. Кроме того, она добавила, что в стране нет промышленной базы для производства такого рода беспилотников.

В мае газета Wall Street Journal писала, что армия США планирует значительно нарастить применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснастив каждую дивизию тысячей единиц данной техники.