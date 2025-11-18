3.66 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
Politico: Трамп отправил военную делегацию в Киев для обсуждения "идей по прекращению войны"
Вашингтон вновь возвращается к решению украинского конфликта. Как сообщает Politico, Трамп отправил в Киев военную делегацию, которая будет обсуждать "идеи по прекращению войны", ситуацию на поле боя и украинское производство вооружений.
Axios пишет, что администрация Трампа работает над планом из 28 пунктов, призванным завершить войну. План делится на четыре основных категории: мир в Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Украиной и Россией.
Более того, как заявляет ряд СМИ, запланированные на 19 ноября в Турции переговоры между посланником Трампа Стивом Уиткоффом и главой администрации Зеленского Ермаком были отменены.
Отмечается, что все дело в коррупционном скандале. Ранее Зеленский сообщил, что 19 ноября также планирует провести ряд встреч в Турции для подготовки к возобновлению мирных переговоров с Россией.