Politico: Трамп отправил военную делегацию в Киев для обсуждения "идей по прекращению войны"

Вашингтон вновь возвращается к решению украинского конфликта. Как сообщает Politico, Трамп отправил в Киев военную делегацию, которая будет обсуждать "идеи по прекращению войны", ситуацию на поле боя и украинское производство вооружений.

Axios пишет, что администрация Трампа работает над планом из 28 пунктов, призванным завершить войну. План делится на четыре основных категории: мир в Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Украиной и Россией.

Более того, как заявляет ряд СМИ, запланированные на 19 ноября в Турции переговоры между посланником Трампа Стивом Уиткоффом и главой администрации Зеленского Ермаком были отменены.