Западные СМИ при создании фейков о России и продвижении русофобских нарративов используют методы, которые были отработаны на Югославии и Ираке. Об этом рассказал член Компартии США Кристофер Хелали, сообщает ТАСС.

"Когда готовилась агрессия против Ирака после инцидента в Кувейте, формировался нарратив, что иракские солдаты якобы убивают младенцев. То же самое можно сказать о (госсекретаре США - ред.) Колине Пауэлле в ООН, когда он говорил об оружии массового уничтожения. И то же можно сказать о тех злодеяниях, которые якобы были совершены сербами во время Югославской войны, и каким образом рисовали сербов. Таким образом, мы можем продолжить это и говорить о русофобии сегодня", - заявил политик.

Хелали отметил, что западные СМИ, в частности, подвергаются давлению со стороны спецслужб и групп влияния при формировании редакционной политики. "Военно-промышленный комплекс, фармацевтическая отрасль, разные отрасли промышленности, которые имеют свои собственные убеждения и точки зрения, влияют на то, каким образом СМИ представляют информацию, - добавил он. - Это согласованные усилия, с помощью которых они формируют разные нарративы. И, конечно, мы не можем отбрасывать роль правительств, роль государства, особенно в США. Были задокументированные случаи, когда ЦРУ и другие организации, занимающиеся национальной безопасностью, при формировании нарративов, используя контекст, дают СМИ доступ к определенным источникам информации".