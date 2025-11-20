3.67 BYN
Политолог Самонкин: Страны Балтии не хотят терять торговую выгоду от сотрудничества с Беларусью и РФ
Автор:Редакция news.by
Экономические потери из-за закрытых границ заставляют страны Прибалтики пересмотреть свою позицию в пользу восстановления транзита и торговли.
Юрий Самонкин, политолог, глава Евразийского института молодежных инициатив (Россия):
"Для стран Балтии если речь идет о заработке, крупных суммах, экономических контрактах, то к черту русофобию, они замнут эти скандалы, поэтому политика двойных стандартов не изменит отношение властей к России и Беларуси. Мы для них агрессивные, мы опять хотим их завоевать, оккупировать и, грубо говоря, использовать против Запада. А вот с точки зрения экономики, да, плохая компания, конкурент, но что поделаешь, надо с ней как-то поторговать, может быть, удастся от этого что-то получить".