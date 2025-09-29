Полиция Молдовы обвиняет оппозицию в подкупе участников митинга

Полиция Молдовы заявила, что организаторы митинга оппозиции подкупают его участников, однако не намерена препятствовать проведению акции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал правоохранительных органов.

"Полиция располагает информацией о том, что за участие в объявленной сейчас в столице акции протеста людям обещают деньги. Мы уважаем право каждого человека на свободу слова и призываем граждан соблюдать закон и не поддаваться на провокации",- говорится в сообщении.

Накануне лидеры "Патриотического блока" анонсировали митинг, на котором подведут итоги выборов и заявят о своих дальнейших действиях. Они пригласили к участию в акции без партийной символики другие оппозиционные партии.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии после подсчета 99,9 % протоколов, Партия действия и солидарности (ПДС) сохраняет контроль над парламентом, получая 50,16 %, Патриотический блок - 24,19 %.

У блока проевропейских партий "Альтернатива" 7,97 %, у "Нашей партии" - 6,20 %, проевропейской партии "Демократия дома" - 5,62 %.

Согласно этим данным, ПДС может получить 55 мандатов в 101-местном парламенте, Патриотический блок - 26, блок проевропейских партий "Альтернатива" - 8, "Наша партия" - 6, партия "Демократия дома" - 6.

Такой перевес партия власти может получить благодаря перераспределению голосов, отданных за не прошедших в парламент конкурентов. Однако окончательные результаты предстоит озвучить ЦИК.