Половина жителей Латвии отказывались от лечения из-за нехватки денег

Социальные вопросы у властей стран Балтии остаются на периферии внимания. Так, почти половина жителей Латвии отказывались от лечения из-за нехватки денег.

Большая часть из них пенсионеры и люди со средними и низкими доходами, у которых практически нет доступа к нормальной медпомощи. А та, что есть, не соответствует стандартам качества. 76 % опрошенных отметили, что система здравоохранения Латвии либо "не очень эффективная", либо "совсем не эффективная". 

