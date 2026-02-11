Польша готовится к "вторжению" России

Польша наращивает милитаризацию. В Минобороны страны анонсировали создание нового резерва высокой готовности.

Контингент станет частью масштабной боевой системы, куда войдут профессиональная армия и силы теробороны. И что самое важное - общая численность Войска польского станет уже 500 тыс. военнослужащих, причем, не только мужчин, но и женщин, готовых к оперативной мобилизации.

К 2029 году Варшава намерена построить на границе с Украиной и так называемую долину дронов. Только власти забывают указать, что испытания ударных беспилотников будут проходить над домами и головами простых поляков.