Польша готовится к "вторжению" России
Автор:Редакция news.by
Польша наращивает милитаризацию. В Минобороны страны анонсировали создание нового резерва высокой готовности.
Контингент станет частью масштабной боевой системы, куда войдут профессиональная армия и силы теробороны. И что самое важное - общая численность Войска польского станет уже 500 тыс. военнослужащих, причем, не только мужчин, но и женщин, готовых к оперативной мобилизации.
К 2029 году Варшава намерена построить на границе с Украиной и так называемую долину дронов. Только власти забывают указать, что испытания ударных беспилотников будут проходить над домами и головами простых поляков.
Для варшавского режима безопасность своих граждан давным-давно не приоритет.