Польша намерена создать собственную "стену дронов"

Польша решила не ждать общеевропейскую "стену дронов" и уже в ноябре объявит о масштабных инвестициях в свою систему защиты от беспилотников. Речь идет о технологиях обнаружения, отслеживания и уничтожения дронов.

Польский замминистра обороны заявил, что приоритет отдается национальным проектам, поэтому половину контрактов получат польские компании. Замглавы военного ведомства подчеркнул, что если будут внешние инструменты, то Польша ими воспользуется, но в первую очередь будут свои. При этом, по его словам, Варшава не отказывается от общеевропейской инициативы, но видит ее как дополнение к своей системе.