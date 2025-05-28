Польша направит постковидные средства на вооружение

Польша станет первой страной ЕС, которой Еврокомиссия позволит перенаправить на оборонные нужды более 6 млрд евро из средств, выделенных ранее на постковидное восстановление. Это решение позволит быстрее реализовать амбициозную программу перевооружения, в рамках которой Варшава стремится создать одну из сильнейших армий в Европе.

Так, Польша сможет финансировать инфраструктурные проекты двойного назначения. Среди них строительство дорог для перемещения военной техники, укрытий и бомбоубежищ, субсидии оборонным предприятиям, инвестиции в военные технологии.