Польша подписала с США контракт на модернизацию истребителей F-16

Польша подписала с американцами соглашение на модернизацию своих самолетов F-16. Сумма контракта - почти 4 млрд долларов. Подвергнутся так называемой глубокой модернизации 48 истребителей.

Правда, с финансированием этого проекта могут возникнуть сложности: Польша не располагает достаточными средствами. Страна недавно запросила 45 млрд евро из фонда милитаризации Евросоюза: однако тот выделяет кредиты на закупку оружия лишь у европейских производителей - и здесь налицо явно иной случай.

Вдобавок, на деньги SAFE претендуют уже 9 государств - 150 млрд евро, которые есть у фонда, на всех точно не хватит.