Польша получит из фонда милитаризации ЕС 43,7 млрд евро

Польша станет крупнейшим бенефициаром финансирования вооружений в рамках кредитного механизма ЕС SAFE и получит 43,7 млрд евро, что составляет почти треть от общего объема средств, доступных в рамках программы. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет БЕЛТА со ссылкой на радио RMF24.

"Европейская комиссия объявила, что 43,7 млрд евро из программы SAFE поступят в Польшу. Заявки в ЕС подали 19 государств-членов на общую сумму 150 млрд евро", - написал он в соцсети X.

Отмечается, что эти средства будут направлены непосредственно польским компаниям, входящим в польскую оружейную группу. Финансирование может включать закупку военной техники и боеприпасов. Польша также планирует использовать средства для финансирования проекта "Восточный щит".