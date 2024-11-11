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Польша построит дорогу для быстрой переброски армии к границам с Россией

Польша построит дорогу для быстрой переброски армии к границам с Россией

Польша в 2025 году построит дорогу к границе с Калининградской областью РФ для возможности быстрой переброски войск и силовиков в случае необходимости. Об этом сообщил в интервью газете Financial Times замглавы польского МВД Мачей Дущик, пишет ТАСС.

По его словам, строительство будет идти в ближайшие месяцы. Других деталей относительно новой дороги к польско-российской границе политик не привел.

В ноябре Польша начала возведение линии оборонительных укреплений на границе с РФ. К концу того же месяца польская сторона объявила о готовности первого ее участка - в районе села Домбрувка на границе с Калининградской областью установлено более 3,5 тыс. бетонных ежей. Кроме того, Варшава планирует создать систему активного наблюдения на границе с РФ.

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