Польша построит дорогу для быстрой переброски армии к границам с Россией

Польша в 2025 году построит дорогу к границе с Калининградской областью РФ для возможности быстрой переброски войск и силовиков в случае необходимости. Об этом сообщил в интервью газете Financial Times замглавы польского МВД Мачей Дущик, пишет ТАСС.

По его словам, строительство будет идти в ближайшие месяцы. Других деталей относительно новой дороги к польско-российской границе политик не привел.