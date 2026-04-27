Польша при участии Украины создаст "армаду дронов" у рубежей Беларуси и России

Варшава будет вооружать свои границы с Беларусью и Россией при прямом участии Киева. Премьер польского режима Туск объявил о создании так называемой армады дронов - масштабного парка беспилотников у белорусских рубежей.



Технологическую базу проекта обеспечат украинские специалисты, а финансовую - фонды Евросоюза. Эта инициатива станет частью программы SAN. Ее общая стоимость превышает 4 млрд долларов. Польская "стена дронов" должна быть достроена к концу 2027 года.