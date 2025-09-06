3.70 BYN
Польша призвала своих граждан покинуть Беларусь
Варшава идет на обострение отношений с Минском - МИД Польши предостерег своих граждан от поездок в нашу страну после задержания белорусскими силовиками польского гражданина, подозреваемого в шпионаже.
Гжегож Гавел 1998 года рождения был задержан в Лепеле непосредственно при получении ксерокопии секретного документа, который касался российско-белорусских учений "Запад-2025". Установлено, что Гавел через социальные сети завербовал гражданина Беларуси для сбора закрытой военной информации. Собранные данные он передавал в Агентство внутренней безопасности Польши. За эту работу поляк платил белорусу денежное вознаграждение.
Возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж".
Временному поверенному в делах Польши в Беларуси вручена нота протеста и указано на недопустимость подобных действий Варшавы, грубо нарушающих принципы добрососедства и наносящих серьезный ущерб двусторонним отношениям.