Польша призвала своих граждан покинуть Беларусь

Варшава идет на обострение отношений с Минском - МИД Польши предостерег своих граждан от поездок в нашу страну после задержания белорусскими силовиками польского гражданина, подозреваемого в шпионаже.

Гжегож Гавел 1998 года рождения был задержан в Лепеле непосредственно при получении ксерокопии секретного документа, который касался российско-белорусских учений "Запад-2025". Установлено, что Гавел через социальные сети завербовал гражданина Беларуси для сбора закрытой военной информации. Собранные данные он передавал в Агентство внутренней безопасности Польши. За эту работу поляк платил белорусу денежное вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж".