Польша создает новые войска на границе

Она будет действовать в приграничных воеводствах на востоке республики. В числе ее функций - поддержка пограничной службы в кризисных ситуациях и реагирование на так называемые гибридные угрозы, включая якобы массовые попытки незаконного пересечения границы. Будет создано 10 батальонов из добровольцев и резервистов.