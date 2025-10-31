Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Польша создает новые войска на границе

Варшава утвердила окончательный вариант компонента охраны границы - это новая группировка Войск территориальной обороны.

Она будет действовать в приграничных воеводствах на востоке республики. В числе ее функций - поддержка пограничной службы в кризисных ситуациях и реагирование на так называемые гибридные угрозы, включая якобы массовые попытки незаконного пересечения границы. Будет создано 10 батальонов из добровольцев и резервистов.

