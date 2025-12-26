3.71 BYN
Польские шахтеры протестуют против увольнений - около 40 человек отказались выходить на поверхность
Проблемы горнодобывающей отрасли в Польше переросли в затяжной кризис. Рабочие угольной шахты в Силезском воеводстве пошли на отчаянную акцию и отказались подниматься на поверхность. Под землей на глубине 500 метров четвертые сутки находятся около 40 человек. Они выступают против массовых увольнений, сокращения выплат и действий правительства в отношении горной промышленности. Протестующие заявили, что будут продолжать сопротивление, пока их требования не удовлетворят.
В начале месяца руководство шахты объявило об увольнении почти 800 сотрудников. В планах также существенно сократить расходы и инвестиции. Отмечается, что акция была организована спонтанно и без участия профсоюзов. В ближайшее время к забастовке могут присоединиться и другие работники "Силезии".