Польские СМИ бьют тревогу. Единственная система РЭБ в стране катастрофически неэффективна
Автор:Редакция news.by
Польские СМИ бьют тревогу из-за провальной борьбы с беспилотниками. Страна за 3 года двукратно нарастила военные расходы, но единственная система РЭБ катастрофически неэффективна.
Военнослужащие рассказали журналистам, что оборудование не соответствует заявленным параметрам, а мини-дроны, представляющие угрозу, зачастую остаются незамеченными.
При этом закупка 14 новых систем на 43 млн долларов проблему не решила. Похоже, в Польше дыры не только в бюджете, но и в защите.