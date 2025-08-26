Польские СМИ бьют тревогу. Единственная система РЭБ в стране катастрофически неэффективна

Польские СМИ бьют тревогу из-за провальной борьбы с беспилотниками. Страна за 3 года двукратно нарастила военные расходы, но единственная система РЭБ катастрофически неэффективна.



Военнослужащие рассказали журналистам, что оборудование не соответствует заявленным параметрам, а мини-дроны, представляющие угрозу, зачастую остаются незамеченными.



При этом закупка 14 новых систем на 43 млн долларов проблему не решила. Похоже, в Польше дыры не только в бюджете, но и в защите.