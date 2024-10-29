Польский политик назвал неприличным отношение Украины к полякам в вопросе геноцида на Волыни

Украинские власти ведут себя неприлично в вопросе эксгумации тел жертв Волынской резни. Об этом заявил директор польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий.

По его мнению, нельзя стать частью европейской цивилизации и международных структур, не уважая смерть и не позволяя хоронить 120 тыс. человек. Навроцкий отметил, что "польское государство обязано решительно поднять тему эксгумации жертв геноцида на Волыни".