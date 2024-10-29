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Польский политик назвал неприличным отношение Украины к полякам в вопросе геноцида на Волыни

Украинские власти ведут себя неприлично в вопросе эксгумации тел жертв Волынской резни. Об этом заявил директор польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий.

По его мнению, нельзя стать частью европейской цивилизации и международных структур, не уважая смерть и не позволяя хоронить 120 тыс. человек. Навроцкий отметил, что "польское государство обязано решительно поднять тему эксгумации жертв геноцида на Волыни".

К слову, политика считают одним из возможных кандидатов на пост президента Польши от партии "Право и справедливость".

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