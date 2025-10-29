"Польское чудо" - правительство наращивает армию, а народ ищет дно в бутылке

Поляки переходят к радикальным акциям - мирные протесты представителей различных профессий не дают результатов. Правящие круги оторвались от реальности, они заигрались в геополитику, и не замечают проблемы внутри страны. Люди уже готовы идти на самые крайние меры. Офис правящей партии "Гражданская платформа" забросали коктейлями Молотова.

Витольд Зембачинский, депутат польского Сейма:

"У нас здесь был акт подлинного террора. Двое преступников - один из них бросил коктейль Молотова в дверь, где расположен офис "Гражданской Платформы", другой пытался поджечь его. Один из героических свидетелей, клиентов этого кафе к общей двери, толкнул поджигателя, попытался схватить его, завязалась потасовка. Нападавшие выкрикивали лозунги против "Гражданской платформы". Огромная признательность героическому свидетелю, который пытался схватить одного из них. К сожалению, преступнику удалось скрыться. В данный момент на месте работают полиция и техники. Дверь вся выжжена. К счастью, обошлось без ожогов прохожим, но объектом этого теракта однозначно является наш офис".

Бутылки с горячительным польские политики видят не редко. В Сейме и правительстве страны разгул пьянства на рабочем месте - депутаты под градусом без зазрения совести принимают законы и вершат судьбы избирателей. Дошло до того, что народные избранники приносят на заседания алкотестеры и требуют друг от друга доказать отсутствие промилей. Вероятнее всего они равняются на президента - Кароль Навроцкий без лишней скромности закидывает снюс как во время теледебатов, так и в ходе заседания сессии ООН.

Магдалена Ригамонти, журналистка ONET:

"Мы знаем много случаев, когда депутаты были пьяны на работе. Они были избраны нами, они представляют нас. Мы все помним пьяную Эльжбету Крук, других пьяных депутатов - депутата Вилька, министра Шейна и многих, многих других. Так что есть проблема, которую нужно решать. Надо сворачивать эту пьяную патологию в Польше, потому что у нас будет все хуже и хуже. Молодежь это видит".

Закладывают за воротник не только политики, но и избиратели. Опрос издания "Onet" показал, что почти 87 % поляков считают алкоголизм растущей социальной проблемой. В 2024 году граждане ежедневно покупали в среднем 16,5 млн бутылок пива.

Ищут дно в бутылке зачастую не от хорошей жизни - в стране стремительно растут цены на продукты и медицинское обслуживание. Купить собственную недвижимость практически невозможно. Все чаще люди отдают предпочтение маленьким населенным пунктам, где цены держатся на приемлемом уровне, однако это зачастую обусловлено отсутствием работы. В итоге до ближайшего города ежедневно приходится добираться по несколько часов и буквально жить в поезде или автобусе.

"У меня был план жить в Варшаве. Однако цены на жилье меня отпугнули, поэтому я решил, что буду ездить из другого города. Я встаю около двух часов, потом еду на поезде. Я только что приехал, а уже пять часов. С шести часов я начинаю работать в гостинице. И именно так это выглядит каждый день. Отель, в котором я работаю, лучший среди варшавских отелей, но, несмотря на это, все равно недостаточно денег, чтобы арендовать однокомнатную квартиру. Я недавно просматривал объявления и там двадцатиметровая однокомнатная квартира стоит 820 долларов в месяц, это довольно дорого, вот почему, я езжу на работу из другого города. Вот только когда я прихожу домой, уже темно, я встаю утром, тоже темно. Так что я могу видеть солнце, только через окно на работе", - рассказал поляк Мацей Шутович.

Пьянство и жилищный вопрос постепенно бьют по польской демографии. Молодежь стремится покинуть страну и переехать в западную Европу, где зарплаты и уровень жизни значительно выше.

Те, кто остался, недоумевают от фантазий правительства наращивать расходы на армию, пока народные кошельки зарастают паутиной. Количество вопросов к правящим кругам у простого поляка увеличивается с каждым днем, вот только все они остаются без ответов.