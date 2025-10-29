Смотреть онлайнПрограмма ТВ
"Польское чудо" - правительство наращивает армию, а народ ищет дно в бутылке

"Польское чудо" - правительство наращивает армию, а народ ищет дно в бутылке

Поляки переходят к радикальным акциям - мирные протесты представителей различных профессий не дают результатов. Правящие круги оторвались от реальности, они заигрались в геополитику, и не замечают проблемы внутри страны. Люди уже готовы идти на самые крайние меры. Офис правящей партии "Гражданская платформа" забросали коктейлями Молотова.

Нападение на офис правящей партии "Гражданская платформа"

Витольд Зембачинский, депутат польского Сейма:

"У нас здесь был акт подлинного террора. Двое преступников - один из них бросил коктейль Молотова в дверь, где расположен офис "Гражданской Платформы", другой пытался поджечь его. Один из героических свидетелей, клиентов этого кафе к общей двери, толкнул поджигателя, попытался схватить его, завязалась потасовка. Нападавшие выкрикивали лозунги против "Гражданской платформы". Огромная признательность героическому свидетелю, который пытался схватить одного из них. К сожалению, преступнику удалось скрыться. В данный момент на месте работают полиция и техники. Дверь вся выжжена. К счастью, обошлось без ожогов прохожим, но объектом этого теракта однозначно является наш офис".

Витольд Зембачинский, депутат польского Сейма

Бутылки с горячительным польские политики видят не редко. В Сейме и правительстве страны разгул пьянства на рабочем месте - депутаты под градусом без зазрения совести принимают законы и вершат судьбы избирателей. Дошло до того, что народные избранники приносят на заседания алкотестеры и требуют друг от друга доказать отсутствие промилей. Вероятнее всего они равняются на президента - Кароль Навроцкий без лишней скромности закидывает снюс как во время теледебатов, так и в ходе заседания сессии ООН.

Магдалена Ригамонти, журналистка ONET:

"Мы знаем много случаев, когда депутаты были пьяны на работе. Они были избраны нами, они представляют нас. Мы все помним пьяную Эльжбету Крук, других пьяных депутатов - депутата Вилька, министра Шейна и многих, многих других. Так что есть проблема, которую нужно решать. Надо сворачивать эту пьяную патологию в Польше, потому что у нас будет все хуже и хуже. Молодежь это видит".

Магдалена Ригамонти, журналистка ONET

Закладывают за воротник не только политики, но и избиратели. Опрос издания "Onet" показал, что почти 87 % поляков считают алкоголизм растущей социальной проблемой. В 2024 году граждане ежедневно покупали в среднем 16,5 млн бутылок пива.

Ищут дно в бутылке зачастую не от хорошей жизни - в стране стремительно растут цены на продукты и медицинское обслуживание. Купить собственную недвижимость практически невозможно. Все чаще люди отдают предпочтение маленьким населенным пунктам, где цены держатся на приемлемом уровне, однако это зачастую обусловлено отсутствием работы. В итоге до ближайшего города ежедневно приходится добираться по несколько часов и буквально жить в поезде или автобусе.

"У меня был план жить в Варшаве. Однако цены на жилье меня отпугнули, поэтому я решил, что буду ездить из другого города. Я встаю около двух часов, потом еду на поезде. Я только что приехал, а уже пять часов. С шести часов я начинаю работать в гостинице. И именно так это выглядит каждый день. Отель, в котором я работаю, лучший среди варшавских отелей, но, несмотря на это, все равно недостаточно денег, чтобы арендовать однокомнатную квартиру. Я недавно просматривал объявления и там двадцатиметровая однокомнатная квартира стоит 820 долларов в месяц, это довольно дорого, вот почему, я езжу на работу из другого города. Вот только когда я прихожу домой, уже темно, я встаю утром, тоже темно. Так что я могу видеть солнце, только через окно на работе", - рассказал поляк Мацей Шутович.

поляк Мацей Шутови

Пьянство и жилищный вопрос постепенно бьют по польской демографии. Молодежь стремится покинуть страну и переехать в западную Европу, где зарплаты и уровень жизни значительно выше.

Те, кто остался, недоумевают от фантазий правительства наращивать расходы на армию, пока народные кошельки зарастают паутиной. Количество вопросов к правящим кругам у простого поляка увеличивается с каждым днем, вот только все они остаются без ответов.

