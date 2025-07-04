Поляки протестуют против притока мигрантов из Германии

Польские правые активисты у немецкого посольства в Варшаве устроили антииммигрантскую акцию протеста, требуя немедленно остановить поток мигрантов из Германии в Польшу. На языке лозунгов это звучит так: "Берлин, ты пригласил мигрантов - разбирайся с ними сам!"

Гжегож Браун, депутат Европарламента:

"Мы не хотим, чтобы вы, немцы, были авангардом этой новой евроколхозной мировой революции - зеленой, радужной, миграционной. Это война, объявленная против всех нас - как немцев, так и поляков. Мы призываем немцев отрезвиться, встряхнуться и присоединиться к нам, чтобы сбросить иго политкорректности, которая привела жителей Германии к состоянию упадка, в котором они сейчас оказались".

1 июля польский премьер Туск объявил, что Варшава вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой. Он отметил, что уже несколько раз обращался к немецким властям, "информируя, что терпение Польши заканчивается".

Масштабы тайного миграционного движения из Германии в Польшу власти скрывают.