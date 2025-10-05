Попытка госпереворота в Грузии - что происходило в ночь после выборов

В Грузии прошли муниципальные выборы. Здесь надежды Запада успехом не увенчались - уверенная победа "Грузинской мечты". НПО и НКО, иностранные дипломаты и купленная ими оппозиция вывела на улицы Тбилиси протестующих.

Часть митингующих привезли в грузинскую столицу на автобусах. Держа в руках флаги Евросоюза и США, радикалы штурмовали президентский дворец.

Организаторы акций назвали это "мирным свержением власти". Премьер страны констатирует: произошедшее - прямая попытка госпереворота.

Все как по методичке. В Грузии муниципальные выборы стали витриной цветных революций.

Еще с утра 4 октября для стороннего наблюдателя ничто не предвещало беды. Грузины выбирают мэров и глав местных самоуправлений. Голосование проходит очень спокойно, люди идут на участки. Мы проехали по целому ряду, спокойно работали по аккредитации. Голосовали и руководители страны.

Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии

Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии:

"Всем понятно, за что и за кого я голосовал. Я голосовал за мир, за большее процветание, за больший прогресс нашей страны, за нашу столицу".

На 90 % избирательных участков в Грузии - электронная форма голосования. Специальный аппарат проверяет удостоверение избирателя. А урна сама подсчитает бюллетени. После их проверят вручную. Пару часов спустя картинка сильно меняется.

Радикально настроенная оппозиция в этот день обещает "мирное свержение власти". На выборы они не выставляют своих кандидатов (лишь 2 оппозиционные силы участвуют, остальные призывают к бойкоту). Все ставки на вечер. Созывают людей на "площадь Свободы".

Премьер Ираклий Кобахидзе заявляет, что планируется свержение законной власти и смена конституционного строя. МВД мобилизует работу и публично просит граждан соблюдать закон.

Колонна двинулась от Тбилисского государственного университета. Она состоит в основном из студентов. Мы хорошо знаем, как легко раскачать молодежь. Из регионов же выдвинулись колонны автомобилей для того, чтобы участвовать в этих акциях здесь, в Тбилиси. Также мы видим не только грузинские флаги, хотя, конечно, их большинство.

Очень хорошо нам видны здесь флаги Европейского союза, флаги Соединенных Штатов Америки.

Кто платит, тот и заказывает музыку. Рядом с грузинскими в толпе действительно флаги США, ЕС и Украины. Это последний шанс у оппозиции показать заказчику - мы что-то можем. До 2028 года выборов не будет (а значит, шанса расшатать страну). Местные выборы завершают электоральный цикл: парламентские, президентские и вот муниципальные. Отсюда напряженные лица людей. Нам не раз отказывали в интервью.

Когда стемнеет от мирной акции останется только название.

Михаил Жгенти, председатель партии "Солидарность во имя мира" (Грузия)

Михаил Жгенти, председатель партии "Солидарность во имя мира" (Грузия):

"Я думаю, что этих молодых ребят одурачили. Мне жалко их, потому что руководство этой организации, которая способствовала выводу людей на улицу, и потом спонтанно они решили, что должны идти на штурм дворца президента, это ни в какие ворота, ни в юридическом плане, ни в моральном, даже не в стратегическом. Они три месяца готовились к этому дню и обещали, что там будут сотни тысяч митингующих, которые поддерживают западный курс, что 60 или 75 % граждан Грузии прозападные. Мы увидели, что максимум, я опираюсь на выступление премьер-министра, 10, 12, 13 тыс. человек, ну, 15, скажем, никакие там сотни тысяч они не смогли вывести".

Михаил Жгенти задался вопросом, что если больше половины жителей Грузии поддерживают Запад, то это около 2 млн с хвостиком. Тогда как получилось, что вышел 1 % на улицу? "Значит, поддержка Запада со стороны грузинского народа с все меньше. Потому что грузины увидели, что не мы отказались от Запада, а Запад отказался от нас", - резюмировал он.

Работать в эфире становится все сложнее: плохо с мобильной связью, скорее, из-за толпы. Но хуже другое: люди агрессивно реагируют на журналистов и русский язык.

Журналисты грузинских государственных телеканалов получают порцию перцового газа прямо в лицо.

Здесь очень хорошо поработал Запад. Антироссийские настроения сильны в толпе среди молодежи. Им когда-то обещали членство в НАТО и ЕС (куда, конечно, не взяли). Им годами выдавали западные гранты и обучали в университетах (в том числе силовым методам противостояния в толпе). Вот такие гуманитарные ценности.

Толпа штурмует президентский дворец, ломает ворота. Начинают пылать костры Майдана.

Протесты в Грузии

Не открыли второй фронт против России, запрещаете ЛГБТ, иностранных агентов (а здесь парламент принял целый ряд законов о запрете иностранного влияния) - получите порцию хаоса на улицах.

Грузию пытаются бросить в горнило цветной революции. Знакомые кадры, не правда ли? Как под копирку, что в Украине, что у нас, в Беларуси, пытались в 2020-м.

Но эта картинка с мирной девушкой, выступающей перед вооруженными стражами порядка, для западных медиа и социальных сетей оппозиции.

А для госпереворота в паре метров крепкие парни, камни с мостовой (которую уже разбирают) и костры на улицах.

Протисты в Грузии

Демонстранты хорошо подготовлены: каски, противогазы, перцовый газ, лазеры. Все это активно применяют против полиции. Провоцируют. Задача - кровь на улицах.

Пострадали более 2 десятков правоохранителей. МВД вынуждено успокаивать толпу, применить слезоточивый газ и водометы.

Тимур Пипия, генеральный секретарь партии "Солидарность во имя мира" (Грузия)

Тимур Пипия, генеральный секретарь партии "Солидарность во имя мира" (Грузия):

"То, что произошло в Тбилиси, это была попытка дестабилизации обстановки и попытка смены власти. Мы видели, как они действовали, мы видели, что никаких шансов у тех, кто хочет привести радикальную, прозападную, либеральную власть, нет".

Оперный певец Бурчуладзе, 75-летний "революционер", спешно уезжает в больницу от протестующих. Там же и арестован, как и другие организаторы беспорядков.

Идет расследование. Среди статей: нападение на полицейского, уничтожение чужого имущества, попытка захвата стратегических объектов, организация или участие в групповом насилии, призыв к насильственной смене конституционного строя или свержению власти.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявляет, что попытка свержения власти в стране организована при поддержке иностранных спецслужб.

Явка на выборах - более 40 %. "Грузинская мечта" уверенно побеждает: получает все кресла мэров и все сакребуло (городские собрания). Кандидаты от "Грузинской мечты" стали мэрами в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми и Поти.