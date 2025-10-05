3.69 BYN
Попытка госпереворота в Грузии - что происходило в ночь после выборов
В Грузии прошли муниципальные выборы. Здесь надежды Запада успехом не увенчались - уверенная победа "Грузинской мечты". НПО и НКО, иностранные дипломаты и купленная ими оппозиция вывела на улицы Тбилиси протестующих.
Часть митингующих привезли в грузинскую столицу на автобусах. Держа в руках флаги Евросоюза и США, радикалы штурмовали президентский дворец.
Организаторы акций назвали это "мирным свержением власти". Премьер страны констатирует: произошедшее - прямая попытка госпереворота.
Все как по методичке. В Грузии муниципальные выборы стали витриной цветных революций.
Еще с утра 4 октября для стороннего наблюдателя ничто не предвещало беды. Грузины выбирают мэров и глав местных самоуправлений. Голосование проходит очень спокойно, люди идут на участки. Мы проехали по целому ряду, спокойно работали по аккредитации. Голосовали и руководители страны.
Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии:
"Всем понятно, за что и за кого я голосовал. Я голосовал за мир, за большее процветание, за больший прогресс нашей страны, за нашу столицу".
На 90 % избирательных участков в Грузии - электронная форма голосования. Специальный аппарат проверяет удостоверение избирателя. А урна сама подсчитает бюллетени. После их проверят вручную. Пару часов спустя картинка сильно меняется.
Радикально настроенная оппозиция в этот день обещает "мирное свержение власти". На выборы они не выставляют своих кандидатов (лишь 2 оппозиционные силы участвуют, остальные призывают к бойкоту). Все ставки на вечер. Созывают людей на "площадь Свободы".
Премьер Ираклий Кобахидзе заявляет, что планируется свержение законной власти и смена конституционного строя. МВД мобилизует работу и публично просит граждан соблюдать закон.
Колонна двинулась от Тбилисского государственного университета. Она состоит в основном из студентов. Мы хорошо знаем, как легко раскачать молодежь. Из регионов же выдвинулись колонны автомобилей для того, чтобы участвовать в этих акциях здесь, в Тбилиси. Также мы видим не только грузинские флаги, хотя, конечно, их большинство.
Очень хорошо нам видны здесь флаги Европейского союза, флаги Соединенных Штатов Америки.
Кто платит, тот и заказывает музыку. Рядом с грузинскими в толпе действительно флаги США, ЕС и Украины. Это последний шанс у оппозиции показать заказчику - мы что-то можем. До 2028 года выборов не будет (а значит, шанса расшатать страну). Местные выборы завершают электоральный цикл: парламентские, президентские и вот муниципальные. Отсюда напряженные лица людей. Нам не раз отказывали в интервью.
Когда стемнеет от мирной акции останется только название.
Михаил Жгенти, председатель партии "Солидарность во имя мира" (Грузия):
"Я думаю, что этих молодых ребят одурачили. Мне жалко их, потому что руководство этой организации, которая способствовала выводу людей на улицу, и потом спонтанно они решили, что должны идти на штурм дворца президента, это ни в какие ворота, ни в юридическом плане, ни в моральном, даже не в стратегическом. Они три месяца готовились к этому дню и обещали, что там будут сотни тысяч митингующих, которые поддерживают западный курс, что 60 или 75 % граждан Грузии прозападные. Мы увидели, что максимум, я опираюсь на выступление премьер-министра, 10, 12, 13 тыс. человек, ну, 15, скажем, никакие там сотни тысяч они не смогли вывести".
Михаил Жгенти задался вопросом, что если больше половины жителей Грузии поддерживают Запад, то это около 2 млн с хвостиком. Тогда как получилось, что вышел 1 % на улицу? "Значит, поддержка Запада со стороны грузинского народа с все меньше. Потому что грузины увидели, что не мы отказались от Запада, а Запад отказался от нас", - резюмировал он.
Работать в эфире становится все сложнее: плохо с мобильной связью, скорее, из-за толпы. Но хуже другое: люди агрессивно реагируют на журналистов и русский язык.
Журналисты грузинских государственных телеканалов получают порцию перцового газа прямо в лицо.
Здесь очень хорошо поработал Запад. Антироссийские настроения сильны в толпе среди молодежи. Им когда-то обещали членство в НАТО и ЕС (куда, конечно, не взяли). Им годами выдавали западные гранты и обучали в университетах (в том числе силовым методам противостояния в толпе). Вот такие гуманитарные ценности.
Толпа штурмует президентский дворец, ломает ворота. Начинают пылать костры Майдана.
Не открыли второй фронт против России, запрещаете ЛГБТ, иностранных агентов (а здесь парламент принял целый ряд законов о запрете иностранного влияния) - получите порцию хаоса на улицах.
Грузию пытаются бросить в горнило цветной революции. Знакомые кадры, не правда ли? Как под копирку, что в Украине, что у нас, в Беларуси, пытались в 2020-м.
Но эта картинка с мирной девушкой, выступающей перед вооруженными стражами порядка, для западных медиа и социальных сетей оппозиции.
А для госпереворота в паре метров крепкие парни, камни с мостовой (которую уже разбирают) и костры на улицах.
Демонстранты хорошо подготовлены: каски, противогазы, перцовый газ, лазеры. Все это активно применяют против полиции. Провоцируют. Задача - кровь на улицах.
Пострадали более 2 десятков правоохранителей. МВД вынуждено успокаивать толпу, применить слезоточивый газ и водометы.
Тимур Пипия, генеральный секретарь партии "Солидарность во имя мира" (Грузия):
"То, что произошло в Тбилиси, это была попытка дестабилизации обстановки и попытка смены власти. Мы видели, как они действовали, мы видели, что никаких шансов у тех, кто хочет привести радикальную, прозападную, либеральную власть, нет".
Оперный певец Бурчуладзе, 75-летний "революционер", спешно уезжает в больницу от протестующих. Там же и арестован, как и другие организаторы беспорядков.
Идет расследование. Среди статей: нападение на полицейского, уничтожение чужого имущества, попытка захвата стратегических объектов, организация или участие в групповом насилии, призыв к насильственной смене конституционного строя или свержению власти.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявляет, что попытка свержения власти в стране организована при поддержке иностранных спецслужб.
Явка на выборах - более 40 %. "Грузинская мечта" уверенно побеждает: получает все кресла мэров и все сакребуло (городские собрания). Кандидаты от "Грузинской мечты" стали мэрами в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми и Поти.
Осталось удержать страну от эскалации и самостоятельно выбирать курс, без подсказок западных кураторов.