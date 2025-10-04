Попытка свержения власти в Грузии не удалась: в стране начались расследования

В 2 часа ночи центр Тбилиси был открыт - акция протеста была завершена

Муниципальные выборы в Грузии западные НПО и НКО попытались обернуть в цветную революцию - вывели на улицы Тбилиси протестующих под флагами ЕС и США. МВД Грузии заявило о задержании всех пятерых членов оргкомитета протестной акции. Задержанным грозит до 9 лет тюрьмы.



В 2 часа ночи центр Тбилиси был открыт – акция протеста была завершена. Автомобильное движение полностью восстановлено.

Грузия проснулась после ночи беспорядков. "Грузинский майдан". МВД Грузии начало расследование.



Среди статей: нападение на полицейского, призывы к насильственной смене конституционного строя или свержению власти, повреждение или уничтожение имущества, попытка захвата стратегических объектов, организация или участие в групповом насилии.



Толпа в масках и противогазах, флаги ЕС, США, Украины. Протестующие у президентского дворца в Тбилиси закидывали силовиков петардами и камнями. Городской инфраструктуре нанесен ущерб.



На улицах работал спецназ. Полиция вынуждена применить слезоточивый газ и водометы. Минздрав: пострадали 6 протестующих и 21 полицейский. Еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте.



Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявляет, что попытка свержения власти в стране организована при поддержке иностранных спецслужб.