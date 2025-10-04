3.69 BYN
Попытка свержения власти в Грузии не удалась: в стране начались расследования
В 2 часа ночи центр Тбилиси был открыт - акция протеста была завершена
Муниципальные выборы в Грузии западные НПО и НКО попытались обернуть в цветную революцию - вывели на улицы Тбилиси протестующих под флагами ЕС и США. МВД Грузии заявило о задержании всех пятерых членов оргкомитета протестной акции. Задержанным грозит до 9 лет тюрьмы.
В 2 часа ночи центр Тбилиси был открыт – акция протеста была завершена. Автомобильное движение полностью восстановлено.
Грузия проснулась после ночи беспорядков. "Грузинский майдан". МВД Грузии начало расследование.
Среди статей: нападение на полицейского, призывы к насильственной смене конституционного строя или свержению власти, повреждение или уничтожение имущества, попытка захвата стратегических объектов, организация или участие в групповом насилии.
Толпа в масках и противогазах, флаги ЕС, США, Украины. Протестующие у президентского дворца в Тбилиси закидывали силовиков петардами и камнями. Городской инфраструктуре нанесен ущерб.
На улицах работал спецназ. Полиция вынуждена применить слезоточивый газ и водометы. Минздрав: пострадали 6 протестующих и 21 полицейский. Еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявляет, что попытка свержения власти в стране организована при поддержке иностранных спецслужб.
Итоговая явка на муниципальных выборах в Грузии более 40 % - ЦИК. Всего проголосовали 1 438 116 человек - самый низкий показатель с 2014 года. "Грузинская мечта" уверенно побеждает - получает все кресла мэров и все сакребуло (городские собрания) страны.
Мэром Тбилиси в третий раз становится представитель "Грузинской мечты" Каха Каладзе.