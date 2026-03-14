Попытки США и Израиля перекрыть ядерный трек Ирана обречены на неудачу, уверен эксперт

Арман Абовян, руководитель отдела международных отношений партии "Процветающая Армения": "На самом деле иранский кейс самый сложный за последние 20-30 лет. Учитывая тот фактор, что Иран является пороговым ядерным государством, которое, тем не менее, заявило о том, что не будет разрабатывать ядерное оружие, но имеет и технологии носителей. Речь идет о ракетах. В данном случае попытки американцев и Израиля перекрыть этот ядерный трек Ирана обречен на неудачу. Иран - это не Сирия. Мы, люди южные, прекрасно понимаем эти нюансы разных стран и разных народов. Для тех же иранцев самопожертвование ради Родины является доктриной существования государства".