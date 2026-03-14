Попытки США и Израиля перекрыть ядерный трек Ирана обречены на неудачу, уверен эксперт
По мнению экспертов, на текущий момент положение вокруг Ирана является одним из самых сложных конфликтов за последние десятилетия.
Ситуация представляется крайне серьезной по ряду причин, связанных как с доктриной иранского государства, так и с международными интересами.
Арман Абовян, руководитель отдела международных отношений партии "Процветающая Армения": "На самом деле иранский кейс самый сложный за последние 20-30 лет. Учитывая тот фактор, что Иран является пороговым ядерным государством, которое, тем не менее, заявило о том, что не будет разрабатывать ядерное оружие, но имеет и технологии носителей. Речь идет о ракетах. В данном случае попытки американцев и Израиля перекрыть этот ядерный трек Ирана обречен на неудачу. Иран - это не Сирия. Мы, люди южные, прекрасно понимаем эти нюансы разных стран и разных народов. Для тех же иранцев самопожертвование ради Родины является доктриной существования государства".