Порядка 50 тыс. медсестер могут покинуть Великобританию

Из-за планов британского правительства ужесточить миграционную политику Великобритания может лишиться порядка 50 тыс. медсестер. В Королевстве намерены повысить требования к квалификации иностранных работников и нормы владения языком при выдаче всех типов виз.

В ходе соцопроса RCN, 60 % сотрудников, не имеющих постоянного вида на жительство, заявили, что такие меры британского правительства повлияют на их решение остаться в стране.