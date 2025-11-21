3.68 BYN
Порядка 50 тыс. медсестер могут покинуть Великобританию
Автор:Редакция news.by
Из-за планов британского правительства ужесточить миграционную политику Великобритания может лишиться порядка 50 тыс. медсестер. В Королевстве намерены повысить требования к квалификации иностранных работников и нормы владения языком при выдаче всех типов виз.
В ходе соцопроса RCN, 60 % сотрудников, не имеющих постоянного вида на жительство, заявили, что такие меры британского правительства повлияют на их решение остаться в стране.
По оценке профильного профсоюза, ужесточение миграционных норм может привести к оттоку почти 50 тыс. специалистов системы здравоохранения. Это, как отмечается, поставит под угрозу безопасность пациентов.