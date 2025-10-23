После некоторых сомнений Испания присоединилась к проекту PURL

Испанская пресса сообщает, что Мадрид решил присоединиться к инициативе PURL - программе закупки европейскими странами американских вооружений для Киева.



Сумма, которую должна будет платить Испания, еще не определена, как и состав закупок. Вместе с тем, согласно соглашению, подписанному в 2024 году, Испания уже поставляет Украине вооружение национального производства на 1 млрд евро в год.