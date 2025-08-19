Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Последствия переговоров в Белом доме: акции оборонных компаний Европы обвалились

Даже намек на заключение мирного соглашения по Украине нанес ощутимый удар по главным его интересантам. После встречи в Белом доме акции оборонных компаний Европы обвалились.

  • Производитель составных элементов танков Renk потерял 7 % котировок.
  • Итальянский гигант Leonardo - 7,28 %.
  • Акции шведской авиастроительной и оборонной компании Saab упали на 6,2 пункта.
  • Французская Dassault Aviation - немногим больше 3 %.

Паника на рынке ценных бумаг коснулась и немецкого концерна Rheinmetall, его котировки снизились на 4,4 пункта.

