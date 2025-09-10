Посольство России в Варшаве: беспилотники влетели на польскую территорию со стороны Украины

Фото РАР news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12afa009-f586-4314-b87d-bb4d48279e8a/conversions/786dfb98-0dd6-401b-8e2a-c11de41286b4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12afa009-f586-4314-b87d-bb4d48279e8a/conversions/786dfb98-0dd6-401b-8e2a-c11de41286b4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12afa009-f586-4314-b87d-bb4d48279e8a/conversions/786dfb98-0dd6-401b-8e2a-c11de41286b4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12afa009-f586-4314-b87d-bb4d48279e8a/conversions/786dfb98-0dd6-401b-8e2a-c11de41286b4-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото РАР

Беспилотники, о которых сообщает Варшава, влетели на польскую территорию со стороны Украины. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш, пишет БЕЛТА со ссылкой на RMF24.

Представитель посольства РФ также отметил, что в МИД Польши ему вручили ноту протеста, не предоставив доказательств российского происхождения дронов. По его словам, польские власти привыкли беспричинно обвинять Москву, когда возникает та или иная чрезвычайная ситуация.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, отметил, что обвинения со стороны ЕС и НАТО в адрес России в якобы каких-то провокациях носят ежедневный характер.

"Руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях. Чаще всего даже не пытаясь представить какую-то аргументацию", - указал представитель Кремля.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил мнение, что украинская сторона могла намеренно устроить провокацию с запуском БПЛА на территорию Польши. "То, что это могло быть организовано украинскими властями, вопросов нет, они только специализируются на этих провокациях", - считает Азаров.

В Минобороны РФ проинформировали, что российские войска не планировали поражать объекты на территории Польши. В ведомстве заявили, что максимальная дальность применяемых беспилотников, которые пересекли польскую границу, не превышает 700 км. Минобороны РФ также заявило о готовности провести консультации с оборонным ведомством Польши по данной теме.