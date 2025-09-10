3.66 BYN
Посольство России в Варшаве: беспилотники влетели на польскую территорию со стороны Украины
Беспилотники, о которых сообщает Варшава, влетели на польскую территорию со стороны Украины. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш, пишет БЕЛТА со ссылкой на RMF24.
Представитель посольства РФ также отметил, что в МИД Польши ему вручили ноту протеста, не предоставив доказательств российского происхождения дронов. По его словам, польские власти привыкли беспричинно обвинять Москву, когда возникает та или иная чрезвычайная ситуация.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, отметил, что обвинения со стороны ЕС и НАТО в адрес России в якобы каких-то провокациях носят ежедневный характер.
"Руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях. Чаще всего даже не пытаясь представить какую-то аргументацию", - указал представитель Кремля.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил мнение, что украинская сторона могла намеренно устроить провокацию с запуском БПЛА на территорию Польши. "То, что это могло быть организовано украинскими властями, вопросов нет, они только специализируются на этих провокациях", - считает Азаров.
В Минобороны РФ проинформировали, что российские войска не планировали поражать объекты на территории Польши. В ведомстве заявили, что максимальная дальность применяемых беспилотников, которые пересекли польскую границу, не превышает 700 км. Минобороны РФ также заявило о готовности провести консультации с оборонным ведомством Польши по данной теме.
Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны. Польский премьер Дональд Туск позднее заявил, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" БПЛА и назвал их российскими, однако никаких доказательств этому он не привел. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Варшавы задействовало статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации государств - участников альянса.