Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" из России в Венгрию возобновлены

Поставки нефти из России в Венгрию, которые были прекращены после удара ВСУ по нефтепроводу "Дружба", возобновлены. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после разговора по телефону с первым заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным, пишет ТАСС.

В ночь на 18 августа Украина нанесла удар беспилотником по инфраструктуре нефтепровода "Дружба", который пришлось ремонтировать российским специалистам. Они завершили эти работы, и "поставки нефти в Венгрию были возобновлены", подчеркнул глава МИД. "Я только что поблагодарил первого заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за быстрое устранение ущерба, нанесенного в результате нападения", - написал Сийярто на своей странице в Facebook.