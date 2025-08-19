3.70 BYN
Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" из России в Венгрию возобновлены
Поставки нефти из России в Венгрию, которые были прекращены после удара ВСУ по нефтепроводу "Дружба", возобновлены. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после разговора по телефону с первым заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным, пишет ТАСС.
В ночь на 18 августа Украина нанесла удар беспилотником по инфраструктуре нефтепровода "Дружба", который пришлось ремонтировать российским специалистам. Они завершили эти работы, и "поставки нефти в Венгрию были возобновлены", подчеркнул глава МИД. "Я только что поблагодарил первого заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за быстрое устранение ущерба, нанесенного в результате нападения", - написал Сийярто на своей странице в Facebook.
"Мы ожидаем, что Украина не будет совершать новых атак на трубопровод, который имеет критически важное значение для энергоснабжения нашей страны. Эта не наш конфликт, оставьте нас в покое!" - добавил министр.