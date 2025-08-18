Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба" приостановлены. Как передает Reuters, Будапешт назвал в качестве причины украинскую атаку на трансформаторную подстанцию.



Министр иностранных дел киевского режима Сибига после публикации главы МИД Венгрии Сийярто об ответственности Украины за удар по энергетической безопасности страны заявил, что Будапешту с этим вопросом нужно обращаться к России. Венгерский дипломат ответил: "От внимания коллеги каким-то образом ускользнули факты. Россия десятилетиями поставляет нефть в Венгрию.



Украина атакует этот трубопровод, что противоречит нашим интересам. И не стоит забывать - значительная часть электроэнергии в Украину поступает именно из Венгрии".