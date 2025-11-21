3.68 BYN
Потемкина включили в список неугодных в Украине
Автор:Редакция news.by
В "незалежнай" в это время занялись исправлением истории. Украинский Институт национальной памяти внес князя Григория Потемкина в перечень "реализаторов российской имперской политики".
Теперь, согласно документу, власти на местах должны убрать или переименовать все объекты, связанные с именем Потемкина, из публичного пространства.
Нужно отметить, власти Одессы еще в 2022 году успели удалить памятник "Основателям города", включающий фигуру Потемкина. Известно, что он также основал Николаев, когда руководил освоением южных земель Российской империи в конце 18-го века.