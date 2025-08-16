Потенциально опасный астероид диаметром 50 м приближается в Земле

Потенциально опасный астероид пролетит рядом с Землей в воскресенье, 17 августа. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителей лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Астероид 2025 PM диаметром 50 м пройдет, по расчетам, завтра, 17 августа, на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты от Земли", - говорится в релизе ведомства.

По данным лаборатории, небесное тело входит в число опасных астероидов из-за необычно близкого сближения с планетой. К этой категории относят объекты, сближающиеся на расстояние ближе десяти диаметров лунной орбиты.

Астероид 2025 PM будет одним из крупнейших за последнее время небесных тел, приближавшихся к Земле ближе чем на миллион километров. Пролет объекта большего размера на сравнимом расстоянии ожидается лишь в конце сентября текущего года.

Как утончили в лаборатории, астероид обнаружили 1 августа, вероятно, он является каменной глыбой без следов летучих веществ. Он относится к группе Апполонов, то есть околоземных астероидов, их орбиты пересекают земную с внешней стороны, тело делает оборот вокруг Солнца чуть больше, чем за два года.

Специалисты добавили, что вероятность захвата астероида планетой мала, это может произойти только в случае непредвиденного столкновения с другим небесным телом.