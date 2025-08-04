В российском МИД подсчитали, что потери ЕС от прекращения энергетического сотрудничества и торговли с Москвой превысили 1 трлн евро.



Сейчас стоимость газа в Европе выше американской в четыре-пять раз. Электроэнергия дороже в два-три раза. При этом США продолжают захват рынка европейских энергоносителей: по соглашению Трампа с главой Еврокомиссии, ЕС будет покупать газ только у американских поставщиков. При этом производители Евросоюза еще и станут платить в бюджет США 15-процентную пошлину.



Экономическая война Европы и России полностью лишает ЕС самостоятельности и ведет к экономическому закабалению Вашингтоном, подчеркивают в МИД России.