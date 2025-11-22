3.68 BYN
Повышение налогов, заморозка социальных выплат: во Франции отклонили проект бюджета на 2026 год
Автор:Редакция news.by
Франция не может решить вопрос о госфинансировании. Нацсобрание Пятой республики почти единогласно отклонило проект бюджета на 2026 год. Лишь один парламентарий высказался за.
План предполагал уменьшение дефицита до 4,7 % ВВП, повышение налогов и заморозку социальных выплат.
Теперь законопроект будет направлен в верхнюю палату парламента. Там его вновь начнут рассматривать в первоначальном виде без учета поправок, обсуждавшихся депутатами на протяжении 125 часов.
По конституции Пятой республики парламент должен завершить рассмотрение бюджета до 23 декабря, иначе правительство сможет принять законопроект по своему усмотрению - с правками либо без.