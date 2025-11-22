Повышение налогов, заморозка социальных выплат: во Франции отклонили проект бюджета на 2026 год

Франция не может решить вопрос о госфинансировании. Нацсобрание Пятой республики почти единогласно отклонило проект бюджета на 2026 год. Лишь один парламентарий высказался за.

План предполагал уменьшение дефицита до 4,7 % ВВП, повышение налогов и заморозку социальных выплат.

Теперь законопроект будет направлен в верхнюю палату парламента. Там его вновь начнут рассматривать в первоначальном виде без учета поправок, обсуждавшихся депутатами на протяжении 125 часов.