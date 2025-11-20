3.67 BYN
Пожар сорвал переговоры на климатическом саммите в Бразилии
Автор:Редакция news.by
Сильный пожар произошел на климатической конференции в Бразилии в разгар переговоров, которые должны были завершиться договоренностями о борьбе с глобальным потеплением.
1 тыс. участников пришлось срочно эвакуировать. 21 человеку потребовалась помощь - у 19 произошло отравление дымом, у двух - панические атаки.
Пламя прожгло тканевые покрытия павильонов, дым быстро заполнил пространство. Пожарные оперативно прибыли и потушили огонь. Причиной могла стать неисправность в электросети.