Пожары в Анталье: популярные туристические курорты под угрозой

В Анталье мощные лесные пожары. В огне популярные у туристов Аланья и Аксу. Из-за сильного ветра пламя уже приближается к отелям и жилым кварталам. По словам туристов, с утра ощущается едкий запах гари, дымкой затянуло все небо.

