3.64 BYN
3.05 BYN
3.61 BYN
Пожары в Анталье: популярные туристические курорты под угрозой
Автор:Редакция news.by
В Анталье мощные лесные пожары. В огне популярные у туристов Аланья и Аксу. Из-за сильного ветра пламя уже приближается к отелям и жилым кварталам. По словам туристов, с утра ощущается едкий запах гари, дымкой затянуло все небо.
Власти начали эвакуацию ряда районов. Повреждено несколько жилых домов. В регионе перекрыты дороги. На месте работают пожарные бригады. Борьбу с огнем ведут и с воздуха, и с земли. Причина возгорания выясняется, возможно, всему виной человеческий фактор.