Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Пожары в Анталье: популярные туристические курорты под угрозой

В Анталье мощные лесные пожары. В огне популярные у туристов Аланья и Аксу. Из-за сильного ветра пламя уже приближается к отелям и жилым кварталам. По словам туристов, с утра ощущается едкий запах гари, дымкой затянуло все небо.

Власти начали эвакуацию ряда районов. Повреждено несколько жилых домов. В регионе перекрыты дороги. На месте работают пожарные бригады. Борьбу с огнем ведут и с воздуха, и с земли. Причина возгорания выясняется, возможно, всему виной человеческий фактор.

Теги:

Турциястихия