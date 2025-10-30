Пожилая туристка умерла на тропическом острове после того, как ее там оставил круизный лайнер

Фото: Unsplash news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7d2890f-0062-4965-9abb-8bbeb9c0b1b1/conversions/4811695d-9c31-4345-98e0-e77a81753ce1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7d2890f-0062-4965-9abb-8bbeb9c0b1b1/conversions/4811695d-9c31-4345-98e0-e77a81753ce1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7d2890f-0062-4965-9abb-8bbeb9c0b1b1/conversions/4811695d-9c31-4345-98e0-e77a81753ce1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7d2890f-0062-4965-9abb-8bbeb9c0b1b1/conversions/4811695d-9c31-4345-98e0-e77a81753ce1-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Unsplash

80-летнюю туристку из Австралии нашли мертвой на острове Большого Барьерного рифа после того, как ее оставил там круизный лайнер. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на BBC.

Отмечается, что женщина отправилась в субботу на экскурсию по острову Лизард вместе с другими пассажирами круизного лайнера Coral Adventurer, но, как полагают, отделилась от группы, чтобы отдохнуть.

Корабль отплыл от острова на закате, но вернулся через несколько часов после того, как экипаж обнаружил пропажу женщины. Ее тело было найдено в воскресенье утром в ходе масштабной поисковой операции. Подробности инцидента и имя погибшей женщины пока не разглашаются.

Австралийское управление по безопасности на море (Amsa) заявило, что проводит расследование и встретится с экипажем судна позднее на этой неделе.

Известно, что экскурсия на остров Лизард была первой остановкой 60-дневного круиза вокруг Австралии, стоимость билетов на который составляет десятки тысяч долларов. По данным газеты Courier Mail, женщина присоединилась к групповому походу на самую высокую вершину острова - Кукс-Лук, прежде чем решила, что ей нужен отдых. В итоге она не вернулась на корабль, и он отплыл без нее.