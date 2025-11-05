Практическая конференция "Повышение энергоэффективности экономики" проходит в Минске

В белорусской столице во второй раз проходит практическая конференция "Повышение энергоэффективности экономики". На повестке у экспертов и специалистов из сферы энергетики и промышленности цифровизация, инновации в области энергоэффективности, импортозамещения и автоматизации.

Уже 30 лет в Беларуси энергосбережение и повышение энергоэффективности являются одним из приоритетов государственной политики. За это время сэкономлено около 30 млн тонн условного топлива. Белорусы строят энергоэффективные дома и постоянно увеличивают использование местных ресурсов.

Расширяется применение и электроэнергии БелАЭС, которой в 2025 году исполняется 5 лет. Как один из результатов, Беларусь сократила зависимость от импортной энергии. Положительный эффект сказался не только на национальной экономике, но и на природе. Значительный вклад вносит и реализация государственной программы "Энергосбережение".

Виталий Крецкий, заместитель председателя Госстандарта - директор Департамента по энергоэффективности:

"Мы ожидаем, что по итогам пятилетия снизим энергоемкость ВВП к уровню 2020 года на 5 %. Фактически уже за четыре года, то есть по итогам 2024 года мы снизили на 2,8 %. Также мы планируем в полном объеме выполнить ту задачу, которую ставит и правительство, и глава государства, по максимальному вовлечению в энергобаланс нашей страны собственных энергоресурсов: это щепа древесная, торф, древесные топливные гранулы. Данный показатель у нас по итогу года ожидается на 17 %, хотя задача стоит 16 %. Мы планируем немного перевыполнить. Это стало возможным благодаря строительству новых котельных и переводу действующих энергоисточников, которые используют импортированные виды топлива, на местные виды энергоресурсов".

В любую сферу экономики важно привносить что-то новое, внедрять инновационное. Предприятия страны активно применяют принципы экономии энергии.

"Все проекты, которые у нас реализовываются сегодня в реальном секторе экономики, в организациях промышленности, нефтехимического комплекса, связаны с модернизацией действующих технологий либо внедрением современных энергоэффективных технологий. То есть те быстро окупаемые мероприятия, как замена лампочек и электроприводов, мы уже практически все сделали. Сегодня необходимо идти в технологию. Но параллельно с тем, что повышается эффективность использования топлива, повышается и качество производимой продукции. Я могу назвать Минский маргариновый завод, где за счет модернизации производства снизили удельные затраты на 38 %. На Гомсельмаше за счет оптимизации отдельных процессов по покраске оборудования снизили расходы порядка 20 % на выпуск сельскохозяйственных машин", - отметил Виталий Крецкий.