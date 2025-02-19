Правительство экс-премьера Моравецкого обвиняют в коррупции

ЕС потребовал от Варшавы вернуть 90 млн евро, на которые закупили электрогенераторы для Украины. Как выяснилось, деньги были потрачены с нарушениями и оказались в значительной степени присвоенными.

Коррупционные сделки проводились при самом деятельном участии чиновников и, возможно, лично экс-премьера Моравецкого.



Кстати, ему на днях предъявят обвинение в создании системы фальсификации результатов выборов.