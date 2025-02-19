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Правительство экс-премьера Моравецкого обвиняют в коррупции
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2.12025-02-20T06:09:06.000000Z00
ЕС потребовал от Варшавы вернуть 90 млн евро, на которые закупили электрогенераторы для Украины. Как выяснилось, деньги были потрачены с нарушениями и оказались в значительной степени присвоенными.
Коррупционные сделки проводились при самом деятельном участии чиновников и, возможно, лично экс-премьера Моравецкого.
Кстати, ему на днях предъявят обвинение в создании системы фальсификации результатов выборов.
Именно Моравецкий, как установлено, курировал почтовое голосование, позволившее откорректировать результаты в пользу нынешнего главы польского режима Дуды. С учетом всего этого шансы отставного премьера остаться на свободе, похоже, еще больше уменьшаются.