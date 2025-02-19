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Правительство экс-премьера Моравецкого обвиняют в коррупции

ЕС потребовал от Варшавы вернуть 90 млн евро, на которые закупили электрогенераторы для Украины. Как выяснилось, деньги были потрачены с нарушениями и оказались в значительной степени присвоенными.

Коррупционные сделки проводились при самом деятельном участии чиновников и, возможно, лично экс-премьера Моравецкого.

Кстати, ему на днях предъявят обвинение в создании системы фальсификации результатов выборов.

Именно Моравецкий, как установлено, курировал почтовое голосование, позволившее откорректировать результаты в пользу нынешнего главы польского режима Дуды. С учетом всего этого шансы отставного премьера остаться на свободе, похоже, еще больше уменьшаются.

Польшакоррупция