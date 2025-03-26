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Правительство ФРГ во главе с Шольцем ушло в отставку
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german-flag-envato2025-03-26T13:16:53.000000Z00
Правительство Германии с приставкой "врио". Президент этой страны принял отставку канцлера Шольца и его 14 министров.
Однако довлеть над немецкими гражданами они не перестанут. Временно исполнять свои обязанности чиновники будут до формирования нового правительства. Его главный претендент на пост канцлера - лидер победившего на выборах блока ХДС и ХСС Фридрих Мерц - обещал утвердить до 20 апреля.
Для Шольца этот день станет траурным. Его политической карьере эксперты пророчат закат. В лучшем случае у экс-канцлера будет только корочка депутата.