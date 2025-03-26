Правительство ФРГ во главе с Шольцем ушло в отставку

Правительство Германии с приставкой "врио". Президент этой страны принял отставку канцлера Шольца и его 14 министров.

Однако довлеть над немецкими гражданами они не перестанут. Временно исполнять свои обязанности чиновники будут до формирования нового правительства. Его главный претендент на пост канцлера - лидер победившего на выборах блока ХДС и ХСС Фридрих Мерц - обещал утвердить до 20 апреля.