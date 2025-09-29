Правительство США остановит работу в полночь

В полночь в Соединенных Штатах наступит так называемый шатдаун - правительство прекратит свою работу из-за отсутствия утвержденного парламентом бюджета.

Президент США Дональд Трамп до последнего пытался этого избежать, однако даже среди республиканцев в парламенте оказалось некоторое количество тех, кто заинтересован в том, чтобы в Вашингтоне воцарился хаос.

Последние надежды возлагались на голосование, которое должно было пройти 30 сентября, но его в итоге отменили. Причина разногласий в том, что Белый дом требует урезать социальные расходы бюджета: противники Трампа считают, что это приведет к закрытию больниц, а медстраховки подорожают чуть ли не на 75 %.