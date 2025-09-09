3.69 BYN
Премьер Франции Байру подал прошение Макрону об отставке
Премьер-министр Франции Франсуа Байру подал прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону. Об этом сообщает телеканал BFMTV, пишет БЕЛТА.
По информации телеканала, Байру уже покинул Елисейский дворец. Теперь он возвращается в Матиньонский дворец (официальная резиденция премьер-министра французского правительства), где будет заниматься текущими делами до назначения нового премьер-министра.
Помимо этого, BFMTV сообщает, что на четверг, 11 сентября, запланировано прощальное "фуршетное мероприятие". Приглашение на него получили все сотрудники Матиньонского дворца.
8 сентября Национальное собрание Франции выразило недоверие правительству Франсуа Байру, просуществовавшему менее девяти месяцев. За отставку кабмина проголосовали 364 депутата, за высказались только 194 парламентария.
Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на заявление Елисейского дворца, Макрон в ближайшие дни рассмотрит возможность назначения нового премьер-министра.