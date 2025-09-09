Премьер Франции Байру подал прошение Макрону об отставке

Фото РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ffa3472-dbbc-48e0-893c-3c199163ee65/conversions/40aa777d-2991-4755-bc6e-b0fe9b770ae6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ffa3472-dbbc-48e0-893c-3c199163ee65/conversions/40aa777d-2991-4755-bc6e-b0fe9b770ae6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ffa3472-dbbc-48e0-893c-3c199163ee65/conversions/40aa777d-2991-4755-bc6e-b0fe9b770ae6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ffa3472-dbbc-48e0-893c-3c199163ee65/conversions/40aa777d-2991-4755-bc6e-b0fe9b770ae6-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото РИА Новости

Премьер-министр Франции Франсуа Байру подал прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону. Об этом сообщает телеканал BFMTV, пишет БЕЛТА.

По информации телеканала, Байру уже покинул Елисейский дворец. Теперь он возвращается в Матиньонский дворец (официальная резиденция премьер-министра французского правительства), где будет заниматься текущими делами до назначения нового премьер-министра.

Помимо этого, BFMTV сообщает, что на четверг, 11 сентября, запланировано прощальное "фуршетное мероприятие". Приглашение на него получили все сотрудники Матиньонского дворца.

8 сентября Национальное собрание Франции выразило недоверие правительству Франсуа Байру, просуществовавшему менее девяти месяцев. За отставку кабмина проголосовали 364 депутата, за высказались только 194 парламентария.