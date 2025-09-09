Премьер Франции Байру уходит в отставку

В ближайшее время во Франции ожидают официального заявления премьера Франсуа Байру об отставке.

Накануне большинство депутатов проголосовало против доверия Кабинету министров, после чего на улицах Франции праздновали падение правительства.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал назначить премьера в течение нескольких дней. Но парламент расколот, а левые уже требуют отставки и самого президента. По мнению The New York Times, если Макрон не сможет провести нового премьера через парламент, Франция может столкнуться с отставкой президента впервые за десятилетие.