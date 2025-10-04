3.69 BYN
Премьер Грузии: Кандидаты от правящей партии побеждают на выборах
Кандидаты от правящей в Грузии партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" одерживают уверенную победу с результатом выше 70 % во всех муниципалитетах страны. Об этом заявил на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщает ТАСС.
"Согласно данным наших избирательных штабов, "Грузинская мечта" уверенно побеждает на выборах как на уровне мэров, так и собраний во всех муниципалитетах. Более того, во всех муниципалитетах, в том числе в Тбилиси и других больших городах, фиксируется результат выше 70 % в пользу "Грузинской мечты", - сказал Ираклий Кобахидзе.
Грузинский премьер заявил, что партия высоко ценит доверие, которое выражает население страны. Он дал слово, что власти сделают максимум, чтобы оправдать оказанное доверие.
Как сообщалось ранее, в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Граждане выбирают мэров 5 самоуправляемых городов: Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти и 59 муниципалитетов, а также депутатов 64 городских собраний (сакребуло). Избирательные участки открылись по всей стране в 08:.00 по местному времени, закроются в 20:00.
Фото ТАСС