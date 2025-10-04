Премьер Грузии: Кандидаты от правящей партии побеждают на выборах

Избиратель голосует на выборах в Грузии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84624597-1b96-44e8-a991-f5ace1f6a8ed/conversions/e835bdf1-4d9d-4f7e-bf7c-a6c272b5307f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84624597-1b96-44e8-a991-f5ace1f6a8ed/conversions/e835bdf1-4d9d-4f7e-bf7c-a6c272b5307f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84624597-1b96-44e8-a991-f5ace1f6a8ed/conversions/e835bdf1-4d9d-4f7e-bf7c-a6c272b5307f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84624597-1b96-44e8-a991-f5ace1f6a8ed/conversions/e835bdf1-4d9d-4f7e-bf7c-a6c272b5307f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кандидаты от правящей в Грузии партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" одерживают уверенную победу с результатом выше 70 % во всех муниципалитетах страны. Об этом заявил на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщает ТАСС.

"Согласно данным наших избирательных штабов, "Грузинская мечта" уверенно побеждает на выборах как на уровне мэров, так и собраний во всех муниципалитетах. Более того, во всех муниципалитетах, в том числе в Тбилиси и других больших городах, фиксируется результат выше 70 % в пользу "Грузинской мечты", - сказал Ираклий Кобахидзе.

Грузинский премьер заявил, что партия высоко ценит доверие, которое выражает население страны. Он дал слово, что власти сделают максимум, чтобы оправдать оказанное доверие.

Как сообщалось ранее, в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Граждане выбирают мэров 5 самоуправляемых городов: Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти и 59 муниципалитетов, а также депутатов 64 городских собраний (сакребуло). Избирательные участки открылись по всей стране в 08:.00 по местному времени, закроются в 20:00.