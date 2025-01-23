Премьер Латвии назвала условие для отправки войск в Украину

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Латвия не станет направлять свои войска в Украину после окончания вооруженного конфликта, если не будут даны соответствующие гарантии безопасности от НАТО, заявила в интервью немецкому изданию Spiegel премьер-министр страны Эвика Силиня. Об этом информирует РИА Новости.
В ходе интервью латвийский премьер сказала, что теоретически военные европейских стран действительно могли бы обеспечивать действие будущего режима прекращения огня в Украине, но подчеркнула, что пока непонятно, хочет ли этого сама Украина.
"Это зависит от того, кто даст этим солдатам гарантии безопасности. Без гарантий, например, со стороны НАТО, это не сработает", - сказала Силиня, отвечая на вопрос о том, послала бы Латвия свои войска в Украину.