Премьер Словакии Фицо предложил ударить ракетой по Брюсселю

"Мы вдруг слышим, как некоторые члены Европарламента с легкостью весеннего ветерка говорят о ракетах средней дальности, ракетах большой дальности. Может быть, такая единственная ракета могла бы разбить фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем все говорят".

Также Фицо пообещал блокировать прием Украины в НАТО до тех пор, пока он находится у власти - то есть еще как минимум 3 года.



По его мнению, вступление Украины в альянс стало бы основанием для начала третьей мировой войны.



Сам же украинский конфликт, по мнению Фицо, продолжается благодаря усилиям западных союзников. А военного способа его решения не существует. Словацкий премьер резюмировал, что в Европе и вовсе пошла "извращенная мода" поощрять войну вместо того, чтобы прекратить бряцание оружием.