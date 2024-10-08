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Премьер Словакии Фицо предложил ударить ракетой по Брюсселю

Роберт Фицо раскритиковал призывы еврочиновников продолжать военные действия в Украине и предложил запустить ракету в какой-нибудь фонтан в Брюсселе.

Фицо уверен: подобное образумило бы некоторых политиков из ЕС, которые призывают разрешить Киеву наносить ракетные удары западным дальнобойным оружием по территориям в глубине России.

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:

"Мы вдруг слышим, как некоторые члены Европарламента с легкостью весеннего ветерка говорят о ракетах средней дальности, ракетах большой дальности. Может быть, такая единственная ракета могла бы разбить фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем все говорят".

Также Фицо пообещал блокировать прием Украины в НАТО до тех пор, пока он находится у власти - то есть еще как минимум 3 года.

По его мнению, вступление Украины в альянс стало бы основанием для начала третьей мировой войны.

Сам же украинский конфликт, по мнению Фицо, продолжается благодаря усилиям западных союзников. А военного способа его решения не существует. Словацкий премьер резюмировал, что в Европе и вовсе пошла "извращенная мода" поощрять войну вместо того, чтобы прекратить бряцание оружием.

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